Кто нас защищает (о полиции)
Обществознание
Кто нас защищает (о полиции)
Ответ(ы):
Гость:
Полиция – важный элемент в любом обществе и при любой форме правления.
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