Поезд проехал 980 км в первый день он был в пути 6 часов во второй 8 часов сколько кил??метров он проежал если его скорость была постоянна?

Математика

Поезд проехал 980 км в первый день он был в пути 6 часов во второй 8 часов сколько кил??метров он проежал если его скорость была постоянна?

Автор: Гость