Поезд проехал 980 км в первый день он был в пути 6 часов во второй 8 часов сколько кил??метров он проежал если его скорость была постоянна?

Математика
Поезд проехал 980 км в первый день он был в пути 6 часов во второй 8 часов сколько кил??метров он проежал если его скорость была постоянна?
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