Разбери по членам предложения .Над каждым членом предложения укажи часть речи. Ел?? повесили громадные ,тяжёлые лапы.
Русский язык
Разбери по членам предложения .Над каждым членом предложения укажи часть речи. Ел?? повесили громадные ,тяжёлые лапы.
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