Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям: Са---gt; CaO---gt; Ca(OH)2 Cu--gt; CuO---gt;CuSO4 P--gt;P2O5---gt; H3PO4 SO3+....---gt; K2SO4+.... N2O5+LiOH---gt;.... P2O5+....---gt; Ca3(PO4)2
Химия
Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям: Са---gt; CaO---gt; Ca(OH)2 Cu--gt; CuO---gt;CuSO4 P--gt;P2O5---gt; H3PO4 SO3+....---gt; K2SO4+.... N2O5+LiOH---gt;.... P2O5+....---gt; Ca3(PO4)2
Ответ(ы):
Гость:
2Са+O2---> 2CaO CaO+H2O---> Ca(OH)2 2Cu+O2--> 2CuO CuO+H2SO4--->CuSO4+H2O 4P+5O2-->2P2O5 P2O5+3H2O---> 2H3PO4 SO3+2KOH.---> K2SO4+H2O. N2O5+2LiOH--->2LiNO3+H2O. P2O5+3CaO---> Ca3(PO4)2
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