Скоко будет напишите действиями p:50=2766+182
Математика
Скоко будет напишите действиями p:50=2766+182
Ответ(ы):
Гость:
P : 50 = 2766 + 182 p : 50 = 2948 p=2948 p=147400 147400 : 50 =2948 я незнаю как у вас делают но у нас так вот ответ ребят
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