Из 10 метров полотна сшили 3 рубашки. Сколько рубашек сшили из 2730 метров полотна? * * * Распишите по действиям. (1 действие - то-то то-то - пояснение, 2 действие....)
Математика
Из 10 метров полотна сшили 3 рубашки. Сколько рубашек сшили из 2730 метров полотна? * * * Распишите по действиям. (1 действие - то-то то-то - пояснение, 2 действие....)
Ответ(ы):
Гость:
1. Надо узнать, сколько метров полотна уходи на пошив одной рубашки, для этого 10:3=10/3 м 2. Теперь можно узнать, сколько пошили из 2730, для этого 2730 делим на 10/3. Так мы узнаем количество рубашек из 2730 метров 2730:10/3=819 рубашек (Это понятно? 2730 делим на числитель и умножаем на знаменатель 2730:10х3)
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