Мама загатовила18 л сока.у неё получилось 5 одинаковых яб и 4 вишневого

Математика
Мама загатовила18 л сока.у неё получилось 5 одинаковых яб и 4 вишневого
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 в каждой бнаке по 2 литра  5+4=9 банок 18 литров /9=2в 
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