Помогите решить задачу:В городе 3 театра, а библиотек в 6 раз больше. На сколько в городе больше библиотек,чем театров?

Математика

Помогите решить задачу:В городе 3 театра, а библиотек в 6 раз больше. На сколько в городе больше библиотек,чем театров?

Автор: Гость