Сколько ращ встречается звук Й в стизотворение -и вскользь мне бросила щмея у каддогосудьба своя но я то щнал что так нельзя жить ищвиваясь и скользя

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Сколько ращ встречается звук Й в стизотворение -и вскользь мне бросила щмея у каддогосудьба своя но я то щнал что так нельзя жить ищвиваясь и скользя

Автор: Гость