Сколько ращ встречается звук Й в стизотворение -и вскользь мне бросила щмея у каддогосудьба своя но я то щнал что так нельзя жить ищвиваясь и скользя
Русский язык
Сколько ращ встречается звук Й в стизотворение -и вскользь мне бросила щмея у каддогосудьба своя но я то щнал что так нельзя жить ищвиваясь и скользя
Ответ(ы):
Гость:
7 раз встречается этот звук,и да пиши в следующий раз попонятнее))
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