Написать соинение 5-7 предложений на тему "каким должен быть лучший друг"

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Написать соинение 5-7 предложений на тему "каким должен быть лучший друг"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лучший друг-человек,который понимает тебя с первого взгляда.Он должен быть честным,искреннним,отзывчивым.Если в сложный для тебя момент все отвернутся и не поймут тебя, то друг придет к тебе на помощь. Он никогда не оскорбит тебя и не бросит в трудную минуту. Вот каким должен быть друг.
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