Написать соинение 5-7 предложений на тему "каким должен быть лучший друг"

Гость: Гость:

Лучший друг-человек,который понимает тебя с первого взгляда.Он должен быть честным,искреннним,отзывчивым.Если в сложный для тебя момент все отвернутся и не поймут тебя, то друг придет к тебе на помощь. Он никогда не оскорбит тебя и не бросит в трудную минуту. Вот каким должен быть друг.