1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в проше...

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1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в прошедшем времени.

Автор: Гость