1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в проше...
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1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в прошедшем времени.
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Входит (н.в) Кричат (н.в) Сверкает (н.в) Воркуют (н.в) Гудят (н.в) Доносится (н.в) 2.Входил Сверкал Ворковали Гудели Доносился
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