1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в проше...

Русский язык
1. В каком времени стоят глаголы? Всходит солнце. В саду громко кричат грачи На ??елёных кустах сверкает роса. Воркуют голуби. В кустах акации гудят пчёлы. Издали доносится шум мельницы. 2.Спиши. поставь глаголы в прошедшем времени.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Входит (н.в) Кричат (н.в) Сверкает (н.в) Воркуют (н.в) Гудят (н.в) Доносится (н.в) 2.Входил Сверкал Ворковали Гудели Доносился
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите неизвестное число а) 1/2+x=5/6 б) а+1/4=3/4 в) y-1/5=3/10 г)5/6-c=1/3
Ответить
Математика
Какие числа надо поставить вместо х, чтобы получились равные дроби? 4/x=x/9
Ответить
Русский язык
Как будет туш в тварительном падеже
Ответить
География
Небольшая высокоразвитая страна Европы
Ответить
Математика
Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м, а ширина - 5 м. Его площадь составляет десятую часть площади огорода . Найди площадь огорода
Ответить