1 В роли органов речи выступают ... . 2 Звуки речи делятся на ... и ... . 3 Гласные состо??т только из ... . 4 Согласные состоят из ... и ... или только из ... . Очень срочно!!! Заранее спасибо!!))
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1 В роли органов речи выступают ... . 2 Звуки речи делятся на ... и ... . 3 Гласные состо??т только из ... . 4 Согласные состоят из ... и ... или только из ... . Очень срочно!!! Заранее спасибо!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. гортань с голосовыми. связками, ротовая и носовая полости, язык, губы, зубы, нёбо. 2.гласные и согласные 3. Голоса 4.голоса и шума или только из шума.
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