1 В роли органов речи выступают ... . 2 Звуки речи делятся на ... и ... . 3 Гласные состо??т только из ... . 4 Согласные состоят из ... и ... или только из ... . Очень срочно!!! Заранее спасибо!!))

Русский язык

1 В роли органов речи выступают ... . 2 Звуки речи делятся на ... и ... . 3 Гласные состо??т только из ... . 4 Согласные состоят из ... и ... или только из ... . Очень срочно!!! Заранее спасибо!!))

Автор: Гость