1. В строительной организации планируемом году определен рост производительность труда на 10% против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объем строительно-монтажных работ в базисном году составили 93000 ч...
Экономика
1. В строительной организации планируемом году определен рост производительность труда на 10% против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объем строительно-монтажных работ в базисном году составили 93000 чел.-дней. Определить планируемое снижение трудовых затрат в процентах и человеко-днях. 2. Строительному управлению запланировано снижение трудовых затрат на 8%. Выработка базисного года на 1 работающего составила 6850 руб. Определить процент роста выработки и годовую в планируемом году.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Решение: Процент роста выработки: ДП=[ДТ / (100 – ДТ )]100. ДП = [8/(100 – 8)]*100 = 8,7%. Годовая выработка в планируемом году: 6850*1,087 = 7446
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