1. В строительной организации планируемом году определен рост производительность труда на 10% против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объем строительно-монтажных работ в базисном году составили 93000 ч...

Экономика

1. В строительной организации планируемом году определен рост производительность труда на 10% против достигнутого в базисном году. Затраты труда на выполненный объем строительно-монтажных работ в базисном году составили 93000 чел.-дней. Определить планируемое снижение трудовых затрат в процентах и человеко-днях. 2. Строительному управлению запланировано снижение трудовых затрат на 8%. Выработка базисного года на 1 работающего составила 6850 руб. Определить процент роста выработки и годовую в планируемом году.

Автор: Гость