1.Вирус состоит из молекул __________ и __________ 2. Вирусы - Это _________________ форма жизни. 3. Вирусы вызывают такие заболевания, как ______________________, ______________________ , ______________________________

Биология

1.Вирус состоит из молекул __________ и __________ 2. Вирусы - Это _________________ форма жизни. 3. Вирусы вызывают такие заболевания, как ______________________, ______________________ , ______________________________

Автор: Гость