1.Вирус состоит из молекул __________ и __________ 2. Вирусы - Это _________________ форма жизни. 3. Вирусы вызывают такие заболевания, как ______________________, ______________________ , ______________________________
Биология
1.Вирус состоит из молекул __________ и __________ 2. Вирусы - Это _________________ форма жизни. 3. Вирусы вызывают такие заболевания, как ______________________, ______________________ , ______________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- вода, углерод, белки,ядро, липопротеины; 2- простейшая 3-грипп,корь, ветрянка
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