Мише подарили серию из 30 марок, посвященных спорту, и серию из 20 марок, выпущенных ??о Дню космонавтики. Он поместил их в альбоме по 5 марок в каждом ряду. Сколько таких рядов у него получилось?

Математика

Мише подарили серию из 30 марок, посвященных спорту, и серию из 20 марок, выпущенных ??о Дню космонавтики. Он поместил их в альбоме по 5 марок в каждом ряду. Сколько таких рядов у него получилось?

Автор: Гость