Мише подарили серию из 30 марок, посвященных спорту, и серию из 20 марок, выпущенных ??о Дню космонавтики. Он поместил их в альбоме по 5 марок в каждом ряду. Сколько таких рядов у него получилось?

Математика
Мише подарили серию из 30 марок, посвященных спорту, и серию из 20 марок, выпущенных ??о Дню космонавтики. Он поместил их в альбоме по 5 марок в каждом ряду. Сколько таких рядов у него получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+20=50 марок всего подарили Мише 50:5=10 рядов у него получилось или  30:5=6 рядов марок по спорту 20:5=4 рядов по космонавтике 6+4=10 рядов всего
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