Вычислите значение алгебраической суммы (- 5/8 + (-2,6))+( -4 целых 7/8 + (-3целых 2/5))
Математика
Вычислите значение алгебраической суммы (- 5/8 + (-2,6))+( -4 целых 7/8 + (-3целых 2/5))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-5/8-2,6-4 7/8-3 2/5=-(5/8+4 7/8)-(2 3/5+3 2/5)=-5 1/2 - 6=-11 1/2
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