Лыжник за 3 ч прошёл путь длиной 30 км.Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти путь длиной 50 км?

Математика

Лыжник за 3 ч прошёл путь длиной 30 км.Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти путь длиной 50 км?

Автор: Гость