Лыжник за 3 ч прошёл путь длиной 30 км.Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти путь длиной 50 км?

Математика
Лыжник за 3 ч прошёл путь длиной 30 км.Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти путь длиной 50 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30:3=10(км) за 1 час  2) 50:10=5( ч) 50 км ответ: за 5 часов пройдёт 50 км
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