Химия. (Решать с Дано решения и так далее) На левой чашке весов лежит порошек Магн??я массой 10 гр, на правой так же порошек кол-во вещества 0,4 Моль.Определите положение весов
Химия
Химия. (Решать с Дано решения и так далее) На левой чашке весов лежит порошек Магн??я массой 10 гр, на правой так же порошек кол-во вещества 0,4 Моль.Определите положение весов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m(Mg) = 10 г m₁(Mg) = n₁*M = 0,4 моль*24 г/моль = 9,6 г n₁(Mg) = 0,4 моль m(Mg) > m₁(Mg) ⇒ левая чашка весов будет Найти: перевешивать правую положение весов
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