Химия. (Решать с Дано решения и так далее) На левой чашке весов лежит порошек Магн??я массой 10 гр, на правой так же порошек кол-во вещества 0,4 Моль.Определите положение весов

Химия

Химия. (Решать с Дано решения и так далее) На левой чашке весов лежит порошек Магн??я массой 10 гр, на правой так же порошек кол-во вещества 0,4 Моль.Определите положение весов

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