Сообщение о вокальном жанре

Музыка
Сообщение о вокальном жанре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокальная музыка — это музыка, в которой голос главенствует, или равноправен с инструментами, с сопровождением или a cappella. Крупные жанры — музыкально-драматическое произведение,оратория, средние жанры — кантата,вокальный цикл, литургия, хоровой концерт, малые — вокальная миниатюра (песня, романс). Встречаются так же произведения, в которых человеческий голос использован в качестве оркестровой краски («Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского), в ней участвует голос в сопровождении с мелодией.
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