С тележки массой 100 кг движущейся со скоростью 1 м/с спрыгивает мальчик массой 40 кг со скоростью 2 м/с в направлении движения тележки.Какова скорость тележки после прыжка мальчика?
Физика
С тележки массой 100 кг движущейся со скоростью 1 м/с спрыгивает мальчик массой 40 кг со скоростью 2 м/с в направлении движения тележки.Какова скорость тележки после прыжка мальчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=100кг V1=5м/c V2=7.2км/ч=2м/c m2=40кг m1V1-m2V2=(m1+m2)V' V'=(m1V1-m2V2)/(m1+m2)=(500-80)/140=420/140=3м/c
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