С тележки массой 100 кг движущейся со скоростью 1 м/с спрыгивает мальчик массой 40 кг со скоростью 2 м/с в направлении движения тележки.Какова скорость тележки после прыжка мальчика?

Физика

С тележки массой 100 кг движущейся со скоростью 1 м/с спрыгивает мальчик массой 40 кг со скоростью 2 м/с в направлении движения тележки.Какова скорость тележки после прыжка мальчика?

Автор: Гость