Сколько треугольника на рисунке
Математика
Сколько треугольника на рисунке
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Гость:
Всего 11 треугольников
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