Помогите перевести текст с казахского на русский
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст с казахского на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иду же я расту Когда будет семнадьцать лет На каком месте какой работа Заниматься я тогда? Искать в книге Запоминай напоминай Все таланты хорошы Выберай ка ты сам(а)
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