Как мне быстро выучить текст на английском языке??

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Как мне быстро выучить текст на английском языке??
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