Тема внутреннее строение листа напишите пожалуйста строение и функции: Устьице, Столбчатой ткани, губчатой ткани и проводящие почки Даю 22 бала

Биология

Тема внутреннее строение листа напишите пожалуйста строение и функции: Устьице, Столбчатой ткани, губчатой ткани и проводящие почки Даю 22 бала

Автор: Гость