1 вопрос:Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две ??рямые, перпендикулярные к третьей? 2 вопрос:Начертите прямую А и отметьте точку М,не лежщую на ней.С помощью чертежного угольника проведите чере...

Геометрия
1 вопрос:Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две ??рямые, перпендикулярные к третьей? 2 вопрос:Начертите прямую А и отметьте точку М,не лежщую на ней.С помощью чертежного угольника проведите через точку М прямую,перпендикулярную к прямой А.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными (или взаимно перпендикулярными), если они образуют четыре прямых угла. две прямые перпендикулярные к третьей, не пересекаются
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