1 вопрос:Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две ??рямые, перпендикулярные к третьей? 2 вопрос:Начертите прямую А и отметьте точку М,не лежщую на ней.С помощью чертежного угольника проведите чере...

Геометрия

1 вопрос:Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две ??рямые, перпендикулярные к третьей? 2 вопрос:Начертите прямую А и отметьте точку М,не лежщую на ней.С помощью чертежного угольника проведите через точку М прямую,перпендикулярную к прямой А.

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