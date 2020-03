Напиши краткие ответы на данные вопросы. 1) Do you live in Moscow? 2) Is your family large? 3) Can you speak English? 4) Does your best friend have a pet? best - лучший

Английский язык

Напиши краткие ответы на данные вопросы. 1) Do you live in Moscow? 2) Is your family large? 3) Can you speak English? 4) Does your best friend have a pet? best - лучший

Автор: Гость