Доклад. Две сигнальные системы действительности и их связь

Биология
Доклад. Две сигнальные системы действительности и их связь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая сигнальная система действительности —это  ощущения, восприятия, которые мы получаем из окружающего мира. Вторая сигнальная система - речь. Возникла на основе первой сигнальной системы,  в тесной взаимосвязи с ней. Язык - это система обозначений предметов и явлений. Словами мы описываем, передаем свои ощущения, впечатления, чувства. Мы также реагируем в ответ на речь собеседника. Анализ услышанной речи происходит в головном мозге. Разум и речь - это то, что принципиально отличает человека от животного.
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