В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоначально?
Математика
В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(56 + 12 + 8): 2= 38(чел) стало в каждой комнате 2) 38 - 12 = 26(чел) было в первой комнате 3) 38 - 8 = 30(чел) было во второй Ответ: в 1 - 26 чел., во 2 - 30 чел.
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