В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоначально?

Математика

В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоначально?

Автор: Гость