Соотнесите типы соединения данных костей: 1. Неподвижное. 2. Полуподвижное. 3. Пподвижное. Тазовые; позвонки; кости черепа (затылочные и теменные), фаланги пальцев, верхная челюсть и скуловые; бедренная и берцовая кости. ...

Биология
Соотнесите типы соединения данных костей: 1. Неподвижное. 2. Полуподвижное. 3. Пподвижное. Тазовые; позвонки; кости черепа (затылочные и теменные), фаланги пальцев, верхная челюсть и скуловые; бедренная и берцовая кости. Меня интересует про тазовые кости и бедренные с берцовыми. Тазовые кости между собой соединяются неподвижно, а бедренная и берцовая кости - подвижно (с помощью сустава, суставное соединение). Это будет правильно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)неподвижные: Затылачные теменые,верхнея челюсть,бедреная и берцовая кости 2) полуподвижные:тазовые кости,кости черепа, 3) подвижные:позванки,фоланги пальцев.
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