Соотнесите типы соединения данных костей: 1. Неподвижное. 2. Полуподвижное. 3. Пподвижное. Тазовые; позвонки; кости черепа (затылочные и теменные), фаланги пальцев, верхная челюсть и скуловые; бедренная и берцовая кости. ...

Биология

Соотнесите типы соединения данных костей: 1. Неподвижное. 2. Полуподвижное. 3. Пподвижное. Тазовые; позвонки; кости черепа (затылочные и теменные), фаланги пальцев, верхная челюсть и скуловые; бедренная и берцовая кости. Меня интересует про тазовые кости и бедренные с берцовыми. Тазовые кости между собой соединяются неподвижно, а бедренная и берцовая кости - подвижно (с помощью сустава, суставное соединение). Это будет правильно?

Автор: Гость