1. 9 (х-7)+6х 2. 5(х+8)-1 упростите выражение1

Математика
1. 9 (х-7)+6х 2. 5(х+8)-1 упростите выражение1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 (х-7)+6х=9х-63+6х=15х-63  5(х+8)-1=5х+40-1=5х+39 
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