Что будет ели положить лист герани в спирт?
Биология
Что будет ели положить лист герани в спирт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походу лист пропитается спиртом и его можно сильно сжечь. Но это мое мнение
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