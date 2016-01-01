Вычеслите б) ((54+8) ÷ (79-78)-60)×(203-203)=
Математика
Вычеслите б) ((54+8) ÷ (79-78)-60)×(203-203)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(54+8)÷(79-78 )-60)×(203 -203)=284
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