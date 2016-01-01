Термическое значение слова телемост
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Термическое значение слова телемост
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Телемост-совокупность технических и организационных мер, направленных на обеспечение двухсторонней аудио и видеосвязи между двумя и более удалёнными объектами средствами телевизионной техники и спутниковой связи.
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