Термическое значение слова телемост

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Термическое значение слова телемост
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телемост-совокупность технических и организационных мер, направленных на обеспечение двухсторонней аудио и видеосвязи между двумя и более удалёнными объектами средствами телевизионной техники и спутниковой связи.
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