Определить основы слов машинист Денчик школьник ленточка наездник прервать прио??тановиться продвинуть присоединить собеседник подзаголовок отголосок
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Определить основы слов машинист Денчик школьник ленточка наездник прервать прио??тановиться продвинуть присоединить собеседник подзаголовок отголосок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машинист-машинист Денчик-Денчик школьник-школьник ленточка-ленточк наездник-наездник прервать-прерва приостановиться-приостанови_ся продвинуть-продвин присоединить-присоедин собеседник-собеседник подзаголовок-подзаголовок отголосок-отголосок
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