СРОООЧНО!!!! как пишется сьёжилились или съёжились?
Русский язык
СРОООЧНО!!!! как пишется сьёжилились или съёжились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съёжились так пишется это слово
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