СРОООЧНО!!!! как пишется сьёжилились или съёжились?

Русский язык
СРОООЧНО!!!! как пишется сьёжилились или съёжились?
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Гость:
Съёжились так пишется это слово
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