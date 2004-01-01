Найти формулу оксида марганца Mnx Oy, содержащего 63,2% марганца.

Гость: Гость:

Как то так... m(Mn)= 100 x 0632= 63.2 г n(Mn) = 63.5/55=1.15моль m(O)= 100-63.2=36.8г n(O)= 36.8/16=2.3 моль n(Mn): n(O)= 1.15 :2.3= 1 :2 MnO2