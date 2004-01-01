Помогите пожалуста составить из 5 любых причастей упр 126
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Помогите пожалуста составить из 5 любых причастей упр 126
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять причастий от глагола: 1.Играть-играют-играющий 2.Танцевать-танцуют-танцующий 3.Бегать-бегают-бегающий 4.Прыгать-прыгают-прыгающий 5.Говорить-говорят-говоряший
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