Найдите мне сочинение мой любимый литературный герой пожалуйста
Литература
Найдите мне сочинение мой любимый литературный герой пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый литературный герой" В детстве я посмотрела фильм "Приключения Буратино". И я так же как Буратино закопала деньги в землю, думала что вырастет денежное дерево, но потом пришёл кот БАзилио - Миша Х. - и выкопал мои сокровища. С тех пор я стала умнее, но до сих пор я вспоминаю эту поучительную сказку. Она классная! В ней необыкновенные герои: деревянный парень - Буратино, девочка с голубыми волосами - Мальвина, говорящая пенсионерка - черепаха Тортила, Карабас Барабас с длиннющей бородой и много других героев. Они находят ключ и все вместе отправляются открывать тайную дверь, а потом попадают в чудесный город. Мне нравятся все герои тем, что они дружные, веселые и храбрые.
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