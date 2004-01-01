Выразить в сантиметрах 2м=..см; 13м=..см;120м=..см; 1м20см=..см; 5м7см=..см; 10м57см=..см
Математика
Выразить в сантиметрах 2м=..см; 13м=..см;120м=..см; 1м20см=..см; 5м7см=..см; 10м57см=..см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м=200см 13м=1300см 120м=12000см 1м20см=120см 5м7см=507см 10м57см=1057см
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