Среди кандидатов в студенческий совет факультета 3 первокурсника ,5 второкурсников и 7 третьекурсников . Из этого состава наудачу выбирают пять человек на предстоящую конференцию . Найти вероятность того,что будет выбран следую...

Математика

Среди кандидатов в студенческий совет факультета 3 первокурсника ,5 второкурсников и 7 третьекурсников . Из этого состава наудачу выбирают пять человек на предстоящую конференцию . Найти вероятность того,что будет выбран следующий состав :1 первокурсник ,2 второкурсника ,2 третьекурсника

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