Напишите пожалуйста ответ на вопрос: Чим відрізняється Айвенго від Буа-де-Гільбера из романа В.Скотта "Айвенго". Заранее огромное спасибо!

Гость: Гость:

огда они шли по лесу, по дремучему, в Амазонии, на них налетела стая комаров. Ох и злючие были, шибко кусали, особенно Гурту, он же лысый был. Тогда они наломали веток и давай от них отмахиваться и орать благим матом. Их услыхали индейцы Апачи и захватили в плен. Привязали к дереву и давай плясать вокруг, да орать опять же, как дикари. Айвенго шёл тропой козлячей, услыхал этот мать -перемать, подкрался и стал наблюдать за праздником. Они же их готовили к ужину, хотели скушать, но Айвенго не такой, чтобы оставить в беде своих друзей. Он заорал по слониному и все индейцы разбежались кто куда. Вамба долго благодарил Айвенго и когда они пришли в форт к мериканцам, поставил тому бочку пива и раков много варёных. Здорово они тогда попировали, так и уснули тут же. Гурт и Вамба больше никогда не ходили по Африке, нечего там делать. Они уехали в Австралию, там и копали землю до конца своей жизни.