Раставте слова:amazing,bossy,hopeless,lucky.
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Раставте слова:amazing,bossy,hopeless,lucky.
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1.greatest 2.hopeless 3.lucky 4.bossy 5.amazing
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