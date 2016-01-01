В качестве эксперимента дети, отдыхающие в лагере, зашифровывали программу Летни?? Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместо букв они писали числа. Вам предстоит расшифровать названия летних видов спорта, вспомнив порядок...
Русский язык
В качестве эксперимента дети, отдыхающие в лагере, зашифровывали программу Летни?? Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместо букв они писали числа. Вам предстоит расшифровать названия летних видов спорта, вспомнив порядок букв в алфавите (например, буква Д в алфавите 5-я, а буква Ч 25-я). В некоторых словах детьми были допущены ошибки (включая пропуски букв, дописывание лишних), вам же нужно написать абсолютно правильно. За каждый правильный ответ (если одно из слов написано верно, а второе или третье неверно, балл не засчитывается) – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 1. 2, 16, 5, 14, 10, 15, 20, 16, 15 2. 2, 1, 19, 12, 6, 5, 2, 16, 13 3. 3, 6, 13, 1, 19, 17, 16, 18, 20 4. 2, 1, 18, 30, 2, 1 // 3, 16, 13, 30, 15, 1, 33 5. 4, 1, 15, 20, 2, 16, 13 6. 4, 18, 6, 2, 13, 33 // 15, 1 // 2, 16, 11, 5, 1, 18, 12, 1, 23 // 10 // 12, 16, 15, 15, 16, 31 7. 17, 18, 29, 26, 12, 10 // 15, 1 // 2, 16, 20, 21, 20, 6 8. 19, 10, 15, 23, 18, 16, 15, 16, 6 // 17, 13, 1, 3, 1, 15, 30, 6 9. 22, 21, 5, 2, 16, 13 10. 23, 1, 12, 6, 11 // 15, 1 // 20, 18, 1, 3, 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. бодминтон 2. баскетбол 3. веласпорт 4. барьба вольная 5. гантбол 6. гребля на бокдарках и конноэ 7. прышки на ботуте 8. синхроное плаване 9. фудбол 10. хакей на траве тут есть ошибки в задании тоже написано что есть ошибки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить основы слов машинист Денчик школьник ленточка наездник прервать прио??тановиться продвинуть присоединить собеседник подзаголовок отголосок
Английский язык
Химия
Химия 7 класс Внутреннее ядро имеет диаметр ..... Км, состоит из ..... И ...... Эта часть ядра ...... Внешнее .......... Ядро имеет толщину около...
Русский язык