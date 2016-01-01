В качестве эксперимента дети, отдыхающие в лагере, зашифровывали программу Летни?? Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместо букв они писали числа. Вам предстоит расшифровать названия летних видов спорта, вспомнив порядок...

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В качестве эксперимента дети, отдыхающие в лагере, зашифровывали программу Летни?? Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Вместо букв они писали числа. Вам предстоит расшифровать названия летних видов спорта, вспомнив порядок букв в алфавите (например, буква Д в алфавите 5-я, а буква Ч 25-я). В некоторых словах детьми были допущены ошибки (включая пропуски букв, дописывание лишних), вам же нужно написать абсолютно правильно. За каждый правильный ответ (если одно из слов написано верно, а второе или третье неверно, балл не засчитывается) – 1 балл. Максимальное количество баллов – 10. 1. 2, 16, 5, 14, 10, 15, 20, 16, 15 2. 2, 1, 19, 12, 6, 5, 2, 16, 13 3. 3, 6, 13, 1, 19, 17, 16, 18, 20 4. 2, 1, 18, 30, 2, 1 // 3, 16, 13, 30, 15, 1, 33 5. 4, 1, 15, 20, 2, 16, 13 6. 4, 18, 6, 2, 13, 33 // 15, 1 // 2, 16, 11, 5, 1, 18, 12, 1, 23 // 10 // 12, 16, 15, 15, 16, 31 7. 17, 18, 29, 26, 12, 10 // 15, 1 // 2, 16, 20, 21, 20, 6 8. 19, 10, 15, 23, 18, 16, 15, 16, 6 // 17, 13, 1, 3, 1, 15, 30, 6 9. 22, 21, 5, 2, 16, 13 10. 23, 1, 12, 6, 11 // 15, 1 // 20, 18, 1, 3, 6

Автор: Гость