271 примеры 10,11,12

Гость: Гость:

10) 643-(581-b)=292. Если перед скобкой с разностью стоит минус, то меняется на +: 643-581+b=292 62+b=292 b=292-62=230. 11) 987-(x+364)=519. Если перед скобкой с суммой стоит минус, то меняется на -: 987-x-364=519 623-x=519 x=623-519=104. 12) 3128-(m+425)=1509 3128-m-425=1509 2703-m=1509 m=2703-1509=1194. Ответы: 10) 230. 11) 104. 12) 1194.