Для записи текста использовалась 64 символьный алфавит каждая страница содержит 32 строк по 75 символов в строке какой объём информации содержат 40 страниц теста ответ дайте в килобайтах

Информатика
Для записи текста использовалась 64 символьный алфавит каждая страница содержит 32 строк по 75 символов в строке какой объём информации содержат 40 страниц теста ответ дайте в килобайтах
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