Для записи текста использовалась 64 символьный алфавит каждая страница содержит 32 строк по 75 символов в строке какой объём информации содержат 40 страниц теста ответ дайте в килобайтах

Информатика

Для записи текста использовалась 64 символьный алфавит каждая страница содержит 32 строк по 75 символов в строке какой объём информации содержат 40 страниц теста ответ дайте в килобайтах

Автор: Гость