Сколько будет 800:8?
Математика
Сколько будет 800:8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800:8=(8:8)+00=1+00=100
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