1)Вставьте пропущенное слово. She had_____(argue) with her mother about her career ladder. 2) Найдите лишнее слово. а)garlic b)onion c)challots d)cabbage 3) Вставьте пропущенное слово. He knows English a)good b)well c)goo...
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1)Вставьте пропущенное слово. She had_____(argue) with her mother about her career ladder. 2) Найдите лишнее слово. а)garlic b)onion c)challots d)cabbage 3) Вставьте пропущенное слово. He knows English a)good b)well c)goodly d)welly
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я думаю, що буде так : She had argued with her mother... 2) b зайве 3) Я думаю, що b
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