Школа 12345 привезла на турнир учеников 6, 7 и 8 класса. Треть учеников - девочки четных классов, четверть - девочки младше 8 класса , шестая часть - учащиеся шестых классов. Из-за неразберихи в один домик поселили всех шестикл...

Математика

Школа 12345 привезла на турнир учеников 6, 7 и 8 класса. Треть учеников - девочки четных классов, четверть - девочки младше 8 класса , шестая часть - учащиеся шестых классов. Из-за неразберихи в один домик поселили всех шестиклассниц и всех мальчиков старше шестого класса, и это оказалась ровно половина учеников. Какая часть от всех мальчиков учится в шестом классе?

Автор: Гость