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Нужно 5 уровнений с дробями
Математика
Нужно 5 уровнений с дробями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3-×=1,1 ×+4,8=5,8 ×+3,1=6,3 ×-9,1=1 ×+2,1=4,1
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