Напишите пожалуйста как можно больше загадок с прилагательными) И ответами)

Гость: Гость:

В синей чаше алый мяч, Он и светел, и горяч. (Солнце) Кто бежит по горным склонам, Тараторя сам с собой, И в густой траве зелёной Прячет хвостик голубой? (Ручей) Он пушистый, серебристый, Белый, белый, Чистый, чистый, Ватой наземь лёг. (снег) Что за звёздочки сквозные На пальто и на платке, Все сквозные, вырезные, А возьмёшь — вода в руке. (снежинки) Он и жёлтый, и сыпучий, Во дворе насыпан кучей (песок) Золотое яблочко По серебряному блюдечку катается. (солнце и месяц)